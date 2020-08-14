МЗ обновил список стран "зеленой зоны": теперь их 124

14 августа, 2020, 15:25

По состоянию на 14 августа в "зеленой зоне" оказались 124 страны, в "красной" - 70

Соответствующий список стран обнародован на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно списку, в "зеленую" зону входят Болгария, Чехия, Португалия, Беларусь, Германия, Словакия, Венгрия, Италия и тому подобное.

В "красной" зоне остаются Черногория, Албания, США, Израиль, Испания, Румыния и другие страны.

Напомним, правительство изменило правила въезда в Украину : отныне государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество новых зарегистрированных случаев заражения 100 тыс. человек в последние лет 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.

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