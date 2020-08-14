Абсолютный антирекорд коронавируса в Украине: за сутки обнаружили 1732 новых случая
14 августа, 2020, 09:00
Утром пятницы, 14 августа, обнародованы новые данные о состоянии заболеваемости COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр СНБО .
За сутки на коронавирус заболели еще 1732 украинца. Умерло 19 человек.
Всего с начала эпидемии выявлено 87872 случая заболевания коронавирус. Из них 2011 летальные, 46797 пациентов выздоровели. Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3129 случаев;
Волынская область - 4529 случаев;
Днепропетровская область - 1658 случаев;
Донецкая область - 1049 случаев;
Житомирская область - 2333 случая;
Закарпатская область - 6080 случаев;
Запорожская область - 1038 случаев;
Ивано-Франковская область - 6320 случаев;
Кировоградская область - 739 случаев;
г. Киев - 10160 случаев;
Киевская область - 4429 случаев;
Львовская область - 11 658 случаев;
Луганская область - 171 случай;
Николаевская область - 770 случаев;
Одесская область - 4732 случая;
Полтавская область - 533 случая;
Ровенская область - 7326 случаев;
Сумская область - 783 случая;
Тернопольская область - 3538 случаев;
Харьковская область - 5583 случая;
Херсонская область - 290 случаев;
Хмельницкая область - 1514 случаев;
Черновицкая область - 7264 случая;
Черкасская область - 1092 случая;
Черниговская область - 1154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 августа 2020 в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 144 640 сообщений о подозрении на COVID-19.
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