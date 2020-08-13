Защитник "Динамо" может перейти в "Рому"

13 августа, 2020, 19:13

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал итальянскую "Рому"

Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в twitter.

Римский клуб уже контактировал с "Динамо" о возможности трансфера 26-летнего поляка.

В прошлом сезоне правый защитник провел 39 матчей и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценил Томаща Кендзера в 2,8 млн евро. Контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2021-го года.

13 августа Луческу выразил возмущение трансфером защитника Владимира Костевич, который совершили без его согласия.

10 августа стало известно, что "Динамо" подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевич.