Я всегда готов уйти из клуба, - тренер "Шахтера" Каштру

13 августа, 2020, 22:23

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру всегда готов покинуть клуб, если это потребуется

Об этом сообщает "Футбол 24" .

Каштру не боится брать на себя ответственность после поражений.

"Конечно, после побед приходит гораздо больше сообщений, чем после поражений. Чаще всего в футболе бывает такое, что после поражений нас поддерживают только самые близкие люди. А в победах участвует гораздо больше людей. Поражение, как правило, только тренера. И именно мы берем на себя всю ответственность за поражение. Мне нравится брать на себя ответственность за не самые лучшие моменты в карьере моей и моих клубов. И все это знают. Я - тренер, который отвечает за все. И я всегда готов уйти из клуба, если это потребуется", - сказал португалец.

Луиш Каштру возглавил донецкий "Шахтер" в июне 2019-го года. Под его руководством "горняки" получили золотые медали УПЛ и вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют против миланского "Интера".