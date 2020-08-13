Я всегда готов уйти из клуба, - тренер "Шахтера" Каштру
Об этом сообщает "Футбол 24" .
Каштру не боится брать на себя ответственность после поражений.
"Конечно, после побед приходит гораздо больше сообщений, чем после поражений. Чаще всего в футболе бывает такое, что после поражений нас поддерживают только самые близкие люди. А в победах участвует гораздо больше людей. Поражение, как правило, только тренера. И именно мы берем на себя всю ответственность за поражение. Мне нравится брать на себя ответственность за не самые лучшие моменты в карьере моей и моих клубов. И все это знают. Я - тренер, который отвечает за все. И я всегда готов уйти из клуба, если это потребуется", - сказал португалец.
Луиш Каштру возглавил донецкий "Шахтер" в июне 2019-го года. Под его руководством "горняки" получили золотые медали УПЛ и вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют против миланского "Интера".
- 13 августа стало известно, что румынский специалист Мирча Луческу считает, что остался легендой "Шахтера" несмотря на назначение в "Динамо".
- 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
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