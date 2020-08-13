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Espreso.tvСпортДля "Шахтера" я остаюсь легендой, - Луческу объяснил почему возглавил "Динамо"

Для "Шахтера" я остаюсь легендой, - Луческу объяснил почему возглавил "Динамо"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Румынский специалист Мирча Луческу считает, что остался легендой "Шахтера" несмотря на назначение в "Динамо"

Об этом румын рассказал Tuttomercatoweb.

Луческу признался, что его работа в "Динамо" - это хороший пример для всех, кому за 70.

"Для "Шахтера" я остаюсь легендой, но мне нужны соревнования, нужно оставаться на поле, чувствовать атмосферу. Это не вопрос контрактов, просто возвращение к работе. Это хороший пример для всех, кому за 70 лет. Они еще могут жить и много дать молодежи", - сказал румын.

75-летний Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" 23 июля 2020-го года. С 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий "Шахтер".

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