Для "Шахтера" я остаюсь легендой, - Луческу объяснил почему возглавил "Динамо"
13 августа, 2020, 18:41
Румынский специалист Мирча Луческу считает, что остался легендой "Шахтера" несмотря на назначение в "Динамо"
Об этом румын рассказал Tuttomercatoweb.
Луческу признался, что его работа в "Динамо" - это хороший пример для всех, кому за 70.
"Для "Шахтера" я остаюсь легендой, но мне нужны соревнования, нужно оставаться на поле, чувствовать атмосферу. Это не вопрос контрактов, просто возвращение к работе. Это хороший пример для всех, кому за 70 лет. Они еще могут жить и много дать молодежи", - сказал румын.
75-летний Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" 23 июля 2020-го года. С 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий "Шахтер".
- 13 августа Луческу выразил возмущение трансфером защитника Владимира Костевича, который совершили без его согласия.
- 10 августа стало известно, что "Динамо" подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.
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