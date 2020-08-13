США рассмотрят санкции против Беларуси и прекращение поставок нефти
Помпео заявил , что в США встревожены тем, как прошли президентские выборы в Беларуси, и "глубоко разочарованы тем, что они не были более свободными и справедливыми".
Госсекретарь не исключил вероятности введения санкций и прекращения поставок нефти в Беларусь, а также подчеркнул, что будут рассмотрены различные варианты реагирования, но "важно обозначить критерии".
Санкции могут быть введены как в одностороннем, так и в многостороннем порядке, добавил Помпео.
"Прошло еще слишком мало времени после этих выборов, и мы должны посмотреть на то, как сложится ситуация в ближайшем будущем", - отметил он.
Накануне комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление , в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС обсудить санкции против Беларуси.
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