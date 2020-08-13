"Жыве Беларусь!": Львовяне вышли поддержать соседей

13 августа, 2020, 21:49

На центральной площади города более сотни человек пришли на акцию солидарности с белорусским народом в борьбе за свободу, достоинство, за право волеизъявления и против диктатуры

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Центр Львова в четверг вечером запестрел бело-красными цветами. Здесь собралась белорусская община и неравнодушные львовяне поддержать соседний народ, который сейчас борется за свое право жить в демократической стране. Более сотни человек пришли с плакатами поддержки, с бело-красными флагами и символикой. Именно бело-красно-белый флаг - исторический национальный флаг Беларуси.

Белорусы, которые сейчас жиут в городе Льва, пришли вместе со своими семьями, детьми. В разговорах звучала белорусская речь. Среди сотни людей - мама с дочкой в национальной традиционной белорусской одежде. Надежда Розбицкая говорит, что сейчас на родине мало кто носит такую одежду, а у нее она сохранилась еще давно.

"Я одета в традиционную белорусскую одежду, свойственную Жлобинскому району Гомельской области, - рассказывает Надежда. - Сорочка сделана по образцу сестры моей прабабушки. Она никогда не вышла замуж, была очень консервативна. Прабабушка спрятала свой костюм и он пришел ко мне" .

А в углу возле Ратуши с тележкой и огромным белорусским флагом стоит Рима Адамовская. Женщина не сдерживает слез, когда говорит о ситуации в родном доме. В разговоре с журналисткой "Еспресо.Захид" говорит, что во Львов приехала в отпуск, но и представить не могла, что пока находится в городе Льва, в ее стране может твориться такое беззаконие. Женщина уже несколько недель во Львове, в Беларуси осталась вся семья и друзья, с которыми несколько дней не могла связаться. Сколько еще здесь пробудет - не знает, говорит страшно возвращаться домой.

"Очень рада, что нас здесь поддерживают, потому что такое впечатление, что весь мир не слышит и не видит. Нам бесконечно страшно даже возвращаться домой, - жалуется Рима. - Это беспредел, который творит уже не наша власть, не укладывается в голове . Можно возвращаться с работы и попасть в неприятную ситуацию. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Жыве Беларусь!"

Белорусская общиа очень активно поддерживает свой народ. И призывает также весь мир встать на их защиту.

"Сейчас наши люди в очень тяжелом положении. Ничего не работало, люди даже не знали, что происходит на соседней улице, - делится информацией белоруска Ален Самчишин. - Вчера наконец мы смогли связаться со своими родными и близкими. Некоторые из них в очень тяжелом моральном состоянии, потому, что нет информации. У них впечатление, что они одни. Очень важно поддержать их сейчас, показать, что мир знает о ситуации. Мне приятно, что многие украинцы откликнулись на нашу беду, я очень благодарна. Многие занимаются поиском своих родных, множество людей пропало, их задержали, неизвестно, где они сейчас. Люди обзванивают тюрьмы и больницы. Единственная организация, которая более или менее информационно поддерживает - правоохранительный центр "Весна". У них работает телеграмм-канал, но их блокируют, они постоянно вывешивают свои новые контакты. Связаться с ними тяжело".

По завершении акции львовяне организовали флешмоб. Совместно подняли белорусскую символику и сотни бело-красных цветов запестрели в знак поддержки белорусского народа. После активисты зажгли файеры.

Кристина Парубий

Напомним, разнообразные акции в поддержку белорусского народа во Львове продолжаются уже неделю. Поэтому 10 августа жители города вышли к белорусскому консульству во Львове в знак поддержки. А 12 августа на стенах Ратуши вывесили белорусский флаг.