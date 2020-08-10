"Жыве Беларусь": львовяне вышли в поддержку белорусов
10 августа, 2020, 19:32
Несколько десятков человек пришли под белорусское консульство, чтобы поддержать протестное движение соседей
Об этом сообщает "Еспресо.Захид".
Организаторы акции - активисты Львова и белорусы, проживающие в Львове. Говорят, главное - вышли, чтобы поддержать родных, которые сейчас находятся в Беларуси.
информация дополняется
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрания президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановська - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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