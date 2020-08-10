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Espreso.tvОбщество"Жыве Беларусь": львовяне вышли в поддержку белорусов

"Жыве Беларусь": львовяне вышли в поддержку белорусов

Несколько десятков человек пришли под белорусское консульство, чтобы поддержать протестное движение соседей

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Организаторы акции - активисты Львова и белорусы, проживающие в Львове. Говорят, главное - вышли, чтобы поддержать родных, которые сейчас находятся в Беларуси.

информация дополняется

 

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