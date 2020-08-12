Во Львове на Ратуше вывесили баннер в поддержку Беларуси

12 августа, 2020, 17:44

Львов выразил поддержку жителям Беларуси. На Ратуше вывесили соседский флаг

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Львов выражает поддержку жителям Беларуси и считает недопустимыми действия власти в отношении мирных протестующих в стране. Поэтому сегодня на фасаде Львовского городского совета вывесили баннер в поддержку жителей Беларуси", - говорится в сообщении.

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"Каждый трезвомыслящий человек, который сегодня видит картинку из Беларуси - как бьют невинных людей, бросают за решетку, понимает, что это недопустимо. Украинцы также подверглись репрессиям. Мы желаем белорусам твердости, чтобы они побеждали. Мы бы очень хотели, чтобы Беларусь была свободной, сильной, как и Украина, потому что мы - соседи, а за соседей всегда сердце болит. Мы с вами! ", - сказал он.