"Лейпциг" сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов

13 августа, 2020, 23:59

Немецкий "Лейпциг" победил "Атлетико" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Немцев в сегодняшнем матче отличились Дани Ольмо и Тайлер Адамс, а испанцев - Жоау Феликс, который на 71-й минуте реализовал пенальти.

В 1/2 полуфинала "Лейпциг" встретится с французским ПСЖ, который победил итальянскую "Аталанту" (2:1).

Лига чемпионов

1/4 финала

13 августа, четверг

"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 2:1

Голы: Ольмо, 51, Адамс, 88 - Ж. Феликс, 71 (пен.)