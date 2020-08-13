"Лейпциг" сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов
13 августа, 2020, 23:59
Немецкий "Лейпциг" победил "Атлетико" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Немцев в сегодняшнем матче отличились Дани Ольмо и Тайлер Адамс, а испанцев - Жоау Феликс, который на 71-й минуте реализовал пенальти.
В 1/2 полуфинала "Лейпциг" встретится с французским ПСЖ, который победил итальянскую "Аталанту" (2:1).
Лига чемпионов
1/4 финала
13 августа, четверг
"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 2:1
Голы: Ольмо, 51, Адамс, 88 - Ж. Феликс, 71 (пен.)
- 10 августа в двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
- 12 исчерпывающего главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн необычным способом решать, кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
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