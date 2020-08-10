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Espreso.tvСпортЗа 3 дня до матча Лиги чемпионов у двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус

За 3 дня до матча Лиги чемпионов у двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус


фото: Getty Images
У двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Sky Sports .

8 августа "Атлетико" вылетел в Лиссабон, где должен состояться матч 1/4 Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". В Португалии мадридцы провели тестирование на COVID-19, после чего и стало известно, о двух зараженных.

"В субботу, 8 августа, все члены основной команды и работники клуба прошли тесты на коронавирус согласно протоколу УЕФА для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов. Среди известных результатов появились два положительных теста. Два человека теперь изолированы в своих домах, и о них немедленно уведомили органы здравоохранения Испании и Португалии, УЕФА, Королевскую федерацию футбола Испании, Португальскую федерацию и Высший совет спорта ", - говорится в заявлении испанского клуба.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 13 августа, на стадионе "Эштадиу да Луж". Начало в 22:00.

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