За 3 дня до матча Лиги чемпионов у двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус

10 августа, 2020, 11:38

У двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Sky Sports .

8 августа "Атлетико" вылетел в Лиссабон, где должен состояться матч 1/4 Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига". В Португалии мадридцы провели тестирование на COVID-19, после чего и стало известно, о двух зараженных.

"В субботу, 8 августа, все члены основной команды и работники клуба прошли тесты на коронавирус согласно протоколу УЕФА для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов. Среди известных результатов появились два положительных теста. Два человека теперь изолированы в своих домах, и о них немедленно уведомили органы здравоохранения Испании и Португалии, УЕФА, Королевскую федерацию футбола Испании, Португальскую федерацию и Высший совет спорта ", - говорится в заявлении испанского клуба.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 13 августа, на стадионе "Эштадиу да Луж". Начало в 22:00.

9 августа футболисты киевского "Динамо" Назарий Русин и Роман Вантух сдали положительные тесты на COVID-19 .