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Espreso.tvСпортКто съест три куска хлеба с нутеллой, тот окажется на скамье запасных, - тренер "Лейпцига" перед матчем ЛЧ

Кто съест три куска хлеба с нутеллой, тот окажется на скамье запасных, - тренер "Лейпцига" перед матчем ЛЧ


фото: Getty Images
Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн необычным способом будет решать, кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико"

Об этом сообщает rblive.de.

Специалист запретил своим игрокам есть шоколадную пасту.

"Кто съест три куска хлеба с нутеллой перед игрой, тот окажется на скамейке запасных", - сказал Нагельсманн. Позже немец признался, что пошутил и еще не определился, кто сыграет в основном составе

Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Атлетико" состоится 13 августа в Лиссабоне. Начало - в 22:00.

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