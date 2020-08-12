Кто съест три куска хлеба с нутеллой, тот окажется на скамье запасных, - тренер "Лейпцига" перед матчем ЛЧ

12 августа, 2020, 22:59

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн необычным способом будет решать, кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико"

Об этом сообщает rblive.de.

Специалист запретил своим игрокам есть шоколадную пасту.

"Кто съест три куска хлеба с нутеллой перед игрой, тот окажется на скамейке запасных", - сказал Нагельсманн. Позже немец признался, что пошутил и еще не определился, кто сыграет в основном составе

Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Атлетико" состоится 13 августа в Лиссабоне. Начало - в 22:00.

10 августа у двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".