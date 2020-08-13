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Espreso.tvСпорт"Лейпциг" - "Атлетико" стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Лейпциг" - "Атлетико" стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 13 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против испанского "Атлетико"

Об этом сообщает flashscore.ua.

В 1/8 финала немецкий «Лейпциг» прошел английский "Тоттенхэм" (4:0 по сумме двух матчей), а испанский "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (4:2).

В 1/2 полуфинала победитель сегодняшнего матча встретится с французским ПСЖ, который победил итальянскую "Аталанту" (2:1).

Лига чемпионов

1/4 финала

13 августа, четверг

"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

"Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер, Кампли, Забитцер, Анхелиньйо, Ольмо, Нкунку, Поульсен

Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукиеле, Новоа, Борквоски, Вос

"Атлетико" Облак, Триппьер, Хименес, Савич, Лоди, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Льоренте, Коста

Запасные: Адан, Ариас, партий, Фелиш, Мората, Лемар, Шапоньич, Фелипе, Витол, Эрмосо, Санчес, Мойя

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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