"Лейпциг" - "Атлетико" стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает flashscore.ua.
В 1/2 полуфинала победитель сегодняшнего матча встретится с французским ПСЖ, который победил итальянскую "Аталанту" (2:1).
Лига чемпионов
1/4 финала
13 августа, четверг
"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания)
"Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер, Кампли, Забитцер, Анхелиньйо, Ольмо, Нкунку, Поульсен
Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукиеле, Новоа, Борквоски, Вос
"Атлетико" Облак, Триппьер, Хименес, Савич, Лоди, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Льоренте, Коста
Запасные: Адан, Ариас, партий, Фелиш, Мората, Лемар, Шапоньич, Фелипе, Витол, Эрмосо, Санчес, Мойя
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 10 августа в двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
- 12 июня главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн необычным способом будет решать, кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
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