"Лейпциг" - "Атлетико": где когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

13 августа, 2020, 07:15

Сегодня, 13 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против испанского "Атлетико"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/8 финала немецкий «Лейпциг» прошел английский "Тоттенхэм" (4: 0 по сумме двух матчей), а испанский "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (4: 2).

В 1/2 полуфинала победитель сегодняшнего матча встретится с французским ПСЖ, который победил итальянскую "Аталанту" (2: 1).

Лига чемпионов

1/4 финала

13 августа, четверг

"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Начало в 22:00

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