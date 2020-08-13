"Лейпциг" - "Атлетико": где когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
13 августа, 2020, 07:15
Сегодня, 13 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против испанского "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 1/8 финала немецкий «Лейпциг» прошел английский "Тоттенхэм" (4: 0 по сумме двух матчей), а испанский "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (4: 2).
В 1/2 полуфинала победитель сегодняшнего матча встретится с французским ПСЖ, который победил итальянскую "Аталанту" (2: 1).
Лига чемпионов
1/4 финала
13 августа, четверг
"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания)
Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 10 августа в двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
- 12 исчерпывающего главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн необычным способом решать, кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".
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