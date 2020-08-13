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Espreso.tvСпорт"Лейпциг" - "Атлетико": где когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Лейпциг" - "Атлетико": где когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 13 августа, в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против испанского "Атлетико"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 1/8 финала немецкий «Лейпциг» прошел английский "Тоттенхэм" (4: 0 по сумме двух матчей), а испанский "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (4: 2).

В 1/2 полуфинала победитель сегодняшнего матча встретится с французским ПСЖ, который победил итальянскую "Аталанту" (2: 1).

Лига чемпионов

1/4 финала

13 августа, четверг

"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Испания)

Лиссабон, стадион "Эштадиу да Луж"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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