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Espreso.tvОбществоВ Беларуси оказался живым человек, которого ОМОН ночью выгрузил из автозака и оставил лежать на земле

В Беларуси оказался живым человек, которого ОМОН ночью выгрузил из автозака и оставил лежать на земле


фото: Василь Федосенко/ REUTERS
Белорусский протестующий, которого в ночь с 9 на 10 августа ОМОН вытянул лежать на траве из автозака жив. Его зовут Евгений Заичкин

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Заичкина считали погибшим от избиения спецназом в ночь с 9 на 10 августа.

"Фотографии, вероятно, были сделаны в тот момент, когда меня из автозака переносили в карету скорой помощи. Мне стало плохо в автозаке, я потерял сознание. Я так понял, что скорая помощь не могла подъехать, поэтому меня положили на землю, а врачи уже добирались до меня", - прокомментировал протестующий Заичкин.

Мужчина рассказал, что на нем была белая футболка, но при задержании ее порвали.

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Заичкин отметил, что задержание произошло внезапно.

"Мы двигались в сторону стелы (стела" Город-герой Минск ", - ред). В какой-то момент остановился белый автобус, откуда выскочили 5-6 человек может и больше, в черной одежде с надписью" ОМОН ". Они напали на нас и начали заталкивать в машину. Я когда увидел, что они бегут, то понял, что это за нами. Я встал на колени, протянул руки, чтобы показать, что у меня ничего нет. Но это их не остановило", - пояснил Евгений Заичкин.

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При задержания Заичкина избили дубинками.

"Врачи сказали, что было сотрясение мозга, но переломов нет. Потерял много крови. Я был весь в крови в автозаке, мне дали вату, она засохла, прилипла к моей одежде", добавил мужчина.

Он всю ночь пролежал в больнице. Утром к нему пришел милиционер, но протестующий решил не фиксировать побои, пояснив, что "жаловаться просто бессмысленно".

"Болит голова, от ударов болит все тело, синяки", - рассказал о своем нынешнем состоянии Заичкин.

В палате он лежал еще с одним пострадавшим во время столкновений с ОМОНом, у которого была разбита голова.

Видео, где Заичкина в бессознательном состоянии кладут на траву:

 

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