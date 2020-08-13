После года работы рынка электроэнергии в сфере до сих пор есть существенные проблемы, - эксперты

13 августа, 2020, 09:50

Рынок электроэнергии существует в течение года, однако ряд проблем до сих пор существует

Об этом рассказали бывший председатель НЭК "Укренегро" Всеволод Ковальчук и экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Многие негативные последствия, которые мы сейчас наблюдаем на рынке, связанные с тем, что некачественно были отработаны вопросы, связанные с двумя ключевыми вещами. Первое - каким образом обеспечиваются более низкие цены для населения, в новой модели рынка тоже остались субсидированные (или регулируемые государством). Второе - не было просчитано последствия стремительного развития возобновляемых источников ", - сказал Ковальчук.

По его словам, сейчас наблюдается двухлетняя задержка перехода на самобалансировки системы.

Он отметил и положительные тенденции - в частности, снижение цен на электрическую энергию.

Юрий Продан обратил внимание в том числе на другие обстоятельства.

"На сегодняшний день сохранилось административное регулирование цен для населения. Кроме того, мы имели и технические проблемы - не был готов рынок вспомогательных услуг, система коммерческого учета сегодня не соответствует требованиям закона. Ну, и зеленая генерация, конечно. Которая при производстве э / э в размере 10% от объема рынка занимает 30% средств ", - перечислил Продан.