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Espreso.tvЭкономика"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать больше дешевой электроэнергии для бизнеса и населения

"Энергоатом" и "Укргидроэнерго" смогут продавать больше дешевой электроэнергии для бизнеса и населения

Кабмин утвердил положение "О возложении специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии

Соответствующий проект постановления с доработкой в трехдневный срок Кабинет министров принял на заседании.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ предусматривает, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию в объемах, необходимых для нужд населения по цене 10 грн / МВт, а остаток - на рыночных условиях.

Кроме того, "Укргидроэнерго" будет продавать госпредприятию "Гарантированный покупатель" 30% производимой электроэнергии также по цене 10 грн / МВт, а остаток - реализовывать по рыночным условиям. При этом "Гарантированный покупатель" будет реализовывать полученную электроэнергию в торговой зоне объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины и закупать электроэнергию для обеспечения потребностей населения на территории торговой зоны "Орловский остров".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это решение улучшит финансовую ситуацию этих государственных предприятий.

В то же время, Шмыгаль отметил, что "Энергоатом" продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей.

"50% электроэнергии, производимой предприятием, будет поставляться для нужд населения, чтобы максимально снизить конечную цену. При этом предприятие получит возможность реализовывать около 40% своей электроэнергии на рыночных условиях", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это позволит "Энергоатому" получать прибыль, вовремя платить зарплату и выполнять ремонтные программы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3212056

 

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