Повышение тарифов на электроэнергию для населения необходимо для оздоровления рынка, - эксперт

30 июля, 2020, 07:03

Рынок энергетики требует отмены перекрестного субсидирования, когда низкие тарифы для населения перекрываются высокими тарифами для промышленности

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Без отмены перекрестного субсидирования рынок (электроэнергии, - ред.) полностью не обновится. То есть нужно переходить к радикальному шагу, что однозначно приведет к увеличению тарифов для населения на электрическую энергию", - сказала Бойко.

Она выразила убеждение, что пока не будет отменено перекрестное субсидирование, до тех пор рынок электроэнергии в Украине будет очень сложно назвать здоровым.