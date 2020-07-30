Повышение тарифов на электроэнергию для населения необходимо для оздоровления рынка, - эксперт
30 июля, 2020, 07:03
Рынок энергетики требует отмены перекрестного субсидирования, когда низкие тарифы для населения перекрываются высокими тарифами для промышленности
Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Без отмены перекрестного субсидирования рынок (электроэнергии, - ред.) полностью не обновится. То есть нужно переходить к радикальному шагу, что однозначно приведет к увеличению тарифов для населения на электрическую энергию", - сказала Бойко.
Она выразила убеждение, что пока не будет отменено перекрестное субсидирование, до тех пор рынок электроэнергии в Украине будет очень сложно назвать здоровым.
- 1 июля в Украине была запущена новая модель рынка электроэнергии. Это было предусмотрено законом "О рынке электрической энергии", который Рада приняла в апреле 2017 года.
- В связи с этим единственный покупатель и продавец электроэнергии - ГП Энергорынок - начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками / потребителями, биржи - рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).
- Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает снижение цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 августа.
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