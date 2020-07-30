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Espreso.tvЭкономикаПовышение тарифов на электроэнергию для населения необходимо для оздоровления рынка, - эксперт

Повышение тарифов на электроэнергию для населения необходимо для оздоровления рынка, - эксперт

Рынок энергетики требует отмены перекрестного субсидирования, когда низкие тарифы для населения перекрываются высокими тарифами для промышленности

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора", в эфире программы Energo live с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Без отмены перекрестного субсидирования рынок (электроэнергии, - ред.) полностью не обновится. То есть нужно переходить к радикальному шагу, что однозначно приведет к увеличению тарифов для населения на электрическую энергию", - сказала Бойко.

Она выразила убеждение, что пока не будет отменено перекрестное субсидирование, до тех пор рынок электроэнергии в Украине будет очень сложно назвать здоровым.

  • 1 июля в Украине была запущена новая модель рынка электроэнергии. Это было предусмотрено законом "О рынке электрической энергии", который Рада приняла в апреле 2017 года.
  • В связи с этим единственный покупатель и продавец электроэнергии - ГП Энергорынок - начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками / потребителями, биржи - рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).
  • Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает снижение цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 августа.
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