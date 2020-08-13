Неймар побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Об этом сообщает WhoScored в twitter.
В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Неймар сделал 16 успешных обводок. Это самый высокий показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta в сезоне-2009/2010.
Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси и итальянскому нападающему "Наполи" Инсинье. Им удалось обвести соперников в одном матче по 11 раз.
Neymar's total of 16 successful dribbles is the most ever recorded in a Champions League game since we obtained Opta data in 2009/10 https://t.co/pe7QsfY4Yz- WhoScored.com (@WhoScored) August 12, 2020
- 12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" проиграла французскому ПСЖ со счетом 1: 2.
- Французский ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов после перерыва в 25 лет .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"