Неймар побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

13 августа, 2020, 11:51

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар побил рекорд Лиги чемпионов по количеству успешных обводок за игру

Об этом сообщает WhoScored в twitter.

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Неймар сделал 16 успешных обводок. Это самый высокий показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta в сезоне-2009/2010.

Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси и итальянскому нападающему "Наполи" Инсинье. Им удалось обвести соперников в одном матче по 11 раз.

Neymar's total of 16 successful dribbles is the most ever recorded in a Champions League game since we obtained Opta data in 2009/10 https://t.co/pe7QsfY4Yz - WhoScored.com (@WhoScored) August 12, 2020

12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" проиграла французскому ПСЖ со счетом 1: 2.

Французский ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов после перерыва в 25 лет .

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