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Espreso.tvСпортНеймар побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Неймар побил рекорд Месси в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар побил рекорд Лиги чемпионов по количеству успешных обводок за игру

Об этом сообщает WhoScored в twitter.

В четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты" Неймар сделал 16 успешных обводок. Это самый высокий показатель с момента появления официальной статистики обводок от Opta в сезоне-2009/2010.

Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому форварду "Барселоны" Лионелю Месси и итальянскому нападающему "Наполи" Инсинье. Им удалось обвести соперников в одном матче по 11 раз.

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