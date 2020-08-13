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Espreso.tvСпортДля ПСЖ выход в полуфинал ЛЧ оказался первым за четверть века

Для ПСЖ выход в полуфинал ЛЧ оказался первым за четверть века


фото: Getty Images
Французский ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов после перерыва в 25 лет

Об этом сообщает Opta в twitter.

12 августа в Лиссабоне ПСЖ победил в четвертьфинале лиги чемпионов итальянский "Аталанту" - 2: 1. Французский клуб вышел в полуфинал турнира впервые с 1995 года, когда на этой стадии проиграл итальянскому "Милану" (0: 1, 0: 2).

В предыдущие три сезона ПСЖ не мог пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов.

В полуфинале ЛЧ ПСЖ встретится с победителем пары "Лейпциг" - "Атлетико", которые сыграют 13 августа.

  • 12 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов итальянский "Аталанта" проиграла французскому ПСЖ со счетом 1: 2.

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