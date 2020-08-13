Мотор Сич отменила рейсы из Запорожья в Минск до 15 сентября
Об этом сообщила пресс-служба компании "Мотор Сич".
"Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 17 августа по 15 сентября. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы были отменены в связи со сложными эпидемиологическими обстоятельствами, вызванными распространением COVID-19.
Компания призвала пассажиров, имеющих билеты на отмененные рейсы обратиться в контактный центр авиакомпании или в турагентство, где был приобретен авиабилет, для возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату.
- Напомним, в начале июля Мотор Сич отменила рейсы из Запорожья в Минск с 17 по 31 июля в связи с распространением COVID-19.
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