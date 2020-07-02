Коронавирус: "Мотор Сич" приостановит рейсы из Запорожья в Минск
Об этом сообщила пресс-служба Мотор Сичи в Facebook.
"Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 17 по 31 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что изменения в расписание регулярных рейсов были внесены в связи со сложными эпидемиологическими обстоятельствами, вызванными распространением COVID 19.
Пассажиров, имеющих при себе билеты на отмененные рейсы, компания призвала обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где был приобретен авиабилет для решения вопросов возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари