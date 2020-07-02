Коронавирус: "Мотор Сич" приостановит рейсы из Запорожья в Минск

2 июля, 2020, 12:57

Мотор Сич отменила рейсы из Запорожья в Минск с 17 по 31 июля в связи с распространением COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Мотор Сичи в Facebook.

"Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 17 по 31 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что изменения в расписание регулярных рейсов были внесены в связи со сложными эпидемиологическими обстоятельствами, вызванными распространением COVID 19.

Пассажиров, имеющих при себе билеты на отмененные рейсы, компания призвала обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где был приобретен авиабилет для решения вопросов возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату.

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