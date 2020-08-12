Ломаченко согласился на ультиматум Лопеса ради спасения боя

12 августа, 2020, 09:19

Украинский боксер Василий Ломаченко согласился отдать американцу Теофимо Лопесу $500 тыс. из собственного гонорара, чтобы состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Ringpolska .

По информации издания, Ломаченко может отдать Лопесу $500 тыс. Если это произойдет, то украинский боксер в итоге получит за поединок $2,7 млн, американец заработает $1,7 млн.

В случае, если договориться с Лопесом не удастся, промоутерская компания Top Rank подыскала ему замену. Ломаченко встретится с пуэрториканцем Феликсом Вердехо.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

11 августа стало известно, что Теофимо Лопес требует от Василия Ломаченко отдать ему часть своего гонорара за бой.

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