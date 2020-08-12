Ломаченко согласился на ультиматум Лопеса ради спасения боя
Об этом сообщает Ringpolska .
По информации издания, Ломаченко может отдать Лопесу $500 тыс. Если это произойдет, то украинский боксер в итоге получит за поединок $2,7 млн, американец заработает $1,7 млн.
В случае, если договориться с Лопесом не удастся, промоутерская компания Top Rank подыскала ему замену. Ломаченко встретится с пуэрториканцем Феликсом Вердехо.
Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 11 августа стало известно, что Теофимо Лопес требует от Василия Ломаченко отдать ему часть своего гонорара за бой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-