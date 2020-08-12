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Espreso.tvСпортЛомаченко согласился на ультиматум Лопеса ради спасения боя

Ломаченко согласился на ультиматум Лопеса ради спасения боя


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко согласился отдать американцу Теофимо Лопесу $500 тыс. из собственного гонорара, чтобы состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Ringpolska .

По информации издания, Ломаченко может отдать Лопесу $500 тыс. Если это произойдет, то украинский боксер в итоге получит за поединок $2,7 млн, американец заработает $1,7 млн.

В случае, если договориться с Лопесом не удастся, промоутерская компания Top Rank подыскала ему замену. Ломаченко встретится с пуэрториканцем Феликсом Вердехо.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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