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Espreso.tvОбществоКравчук: Условия обмена пленными будут известны 18 августа

Кравчук: Условия обмена пленными будут известны 18 августа

Председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что условия нового обмена пленными на Донбассе станут известны на следующем заседании группы 18 августа

Об этом он сообщил в интервью Украинскому радио .

Кравчук отметил, что на этой неделе украинская делегация в ТКГ обсуждала вопрос об обмене пленными на Донбассе, однако не все детали можно объявить публично.

"18 августа будет видеоконференция. Этот вопрос (обмен пленными - ред.) будет поставлен в полном объеме. И я думаю, не просто поставлен, а мы будем точно знать, какой обмен, даже количество людей с нашей и их стороны, будут обменены ", - отметил Кравчук.

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