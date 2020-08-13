Кравчук: Условия обмена пленными будут известны 18 августа
13 августа, 2020, 14:32
Председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что условия нового обмена пленными на Донбассе станут известны на следующем заседании группы 18 августа
Об этом он сообщил в интервью Украинскому радио .
Кравчук отметил, что на этой неделе украинская делегация в ТКГ обсуждала вопрос об обмене пленными на Донбассе, однако не все детали можно объявить публично.
"18 августа будет видеоконференция. Этот вопрос (обмен пленными - ред.) будет поставлен в полном объеме. И я думаю, не просто поставлен, а мы будем точно знать, какой обмен, даже количество людей с нашей и их стороны, будут обменены ", - отметил Кравчук.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс в ТКГ не остановится из-за протестов в Беларуси и ближайшая встреча Трехсторонней контактной группы ожидается 18 августа.
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