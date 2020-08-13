Процесс в ТКГ не остановится из-за протестов в Беларуси, - Зеленский

13 августа, 2020, 11:51

По словам Владимира Зеленского, ближайшая встреча Трехсторонней контактной группы ожидается 18 августа

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Что касается заседания ТКГ в Минске, я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - продолжение режима тишины и вопросы обмена. Мы в ОБСЕ уже в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердила уже список на обмен, там более ста человек. Ожидаем от той стороны, они предоставят свой список. Затем ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен ", - отметил Зеленский.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо