Процесс в ТКГ не остановится из-за протестов в Беларуси, - Зеленский
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Что касается заседания ТКГ в Минске, я уверен, что процесс не остановится. Ближайшая встреча планируется на 18 августа. Встреча будет уже в новом формате под председательством Леонида Кравчука. Один из главных вопросов - продолжение режима тишины и вопросы обмена. Мы в ОБСЕ уже в этом формате передали новый список, ОБСЕ подтвердила уже список на обмен, там более ста человек. Ожидаем от той стороны, они предоставят свой список. Затем ОБСЕ должна определиться в нашем формате, Украина-Россия-ОБСЕ, когда может технически уже проводиться обмен ", - отметил Зеленский.
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