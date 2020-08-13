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Espreso.tvЭкономикаКоличество открытых для въезда украинцев стран увеличилось до 42, - Кулеба

Количество открытых для въезда украинцев стран увеличилось до 42, - Кулеба


фото: reuters
За прошедшую неделю свои границы для украинцев открыли Республика Армения, Буркина-Фасо, а также Того и Чад

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время, за неделю, их количество увеличилось на четыре", - сказал Кулеба.

В частности, добавилась республика Армения, куда украинцы могут въезжать при условии прохождения 14-дневной изоляции. Также добавились страны Буркина-Фасо, Того и Чад.

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