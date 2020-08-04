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Espreso.tvСпорт"Динамо" назвало "Наполи" цену за Миколенко

"Динамо" назвало "Наполи" цену за Миколенко


фото: Getty Images
"Динамо" требует от итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 12-15 млн евро

Об этом сообщает Area Napoli .

По информации издания, "Наполи" продолжает интересоваться Виталием Миколенко. Киевляне просят за левого защитника 12-15 млн евро, что не устраивает итальянцев, видит в лице украинца дублера Мариу Руи на этой позиции.

Также источник утверждает, что альтернативным вариантом продолжения карьеры Миколенко может стать английский "Эвертон". Однако этот трансфер будет осуществлен только при условии, если ливерпульцы отпустят основного левого защитника Люку Диня.

Контракт 21-летнего защитника с "Динамо" рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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