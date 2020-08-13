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Espreso.tvМирБелорусов призвали "остановить всю страну с самого утра"

Белорусов призвали "остановить всю страну с самого утра"


фото: Reuters
Белорусских оппозиционеров призывают продолжить и активизировать акции протеста в центрах городов

Об этом сообщили в телеграмм-канале NEXTA Live, через который происходит координация действий оппозиции.

"Мы продолжаем общенациональная забастовка и расклейка и раздача информационных листовок. А также, уже все равно никто не ходит на работу, то мы выходим на улицы и останавливаем всю Беларусь с самого утра! В центрах наших городов мы становимся в цепи солидарности, собираемся у своих предприятий, раздаем листовки прохожим и блокируем дороги! ", - говорится в сообщении.

Авторы сообщения пишут, что в ближайшие дни попытаются представить "финальный план по отправке Лукашенко в отставку, а может даже и в Гаагу".

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