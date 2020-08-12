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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: нобелевский лауреат по литературе Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

Протесты в Беларуси: нобелевский лауреат по литературе Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку


фото: Радіо Свобода
Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что Александр Лукашенко должен уйти с поста

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я вижу, как радикализируется на глазах общество. ОМОН ведет себя так, как никто не представлял. Людей просто хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное - эти люди абсолютно мирные. Никто вокруг не видит тех, кто любит Лукашенко, кто защищал его так, как защищал раньше ", - сказала писательница.

Она лично обратилась к Лукашенко.

"Иди, пока не поздно, пока ты не бросил людей в страшную пропасть, в бездну гражданской войны. Убирайся. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь. Ты просто хочешь власти, и это твое желание обернется кровью", - заявила она.

  • Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.
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