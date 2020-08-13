Артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны нашли на Львовщине

13 августа, 2020, 12:31

Военное оружие изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС в городе Хыров и селе Урож Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины, передает "Еспресо.Запад".

Пиротехническая группа 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяла и уничтожила установленным порядком 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен II Мировой войны. Снаряд обнаружили в г.. Хиров Старосамборского района на берегу во время купания в реке Стрвьяж.

Еще один артиллерийский снаряд 76 мм времен II Мировой войны обнаружили в селе Урож Дрогобычского района во время проведения земляных работ.

Спасатели отмечают: в случае обнаружения взрывоопасной находки в коем случае не касаться опасного предмета, не переносить, не разбирать его и не бросать в костер. Об опасной находке в первую очередь нужно сообщать по телефону "101" или "102".