Артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны нашли на Львовщине
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины, передает "Еспресо.Запад".
Пиротехническая группа 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяла и уничтожила установленным порядком 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен II Мировой войны. Снаряд обнаружили в г.. Хиров Старосамборского района на берегу во время купания в реке Стрвьяж.
Еще один артиллерийский снаряд 76 мм времен II Мировой войны обнаружили в селе Урож Дрогобычского района во время проведения земляных работ.
Спасатели отмечают: в случае обнаружения взрывоопасной находки в коем случае не касаться опасного предмета, не переносить, не разбирать его и не бросать в костер. Об опасной находке в первую очередь нужно сообщать по телефону "101" или "102".
- Напомним, ранее на Львовщине уже проявляли боеприпасы сих пор. В частности, недавно в Радеховском районе нашли тринадцать артиллерийских снарядов и еще по одному на Дрогобиччине и Пустомитивщине.
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