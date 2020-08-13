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Espreso.tvОбществоАртиллерийские снаряды времен Второй мировой войны нашли на Львовщине

Артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны нашли на Львовщине


фото: dsns.gov.ua
Военное оружие изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС в городе Хыров и селе Урож Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины, передает "Еспресо.Запад".

Пиротехническая группа 2-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяла и уничтожила установленным порядком 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен II Мировой войны. Снаряд обнаружили в г.. Хиров Старосамборского района на берегу во время купания в реке Стрвьяж.

Еще один артиллерийский снаряд 76 мм времен II Мировой войны обнаружили в селе Урож Дрогобычского района во время проведения земляных работ.

Спасатели отмечают: в случае обнаружения взрывоопасной находки в коем случае не касаться опасного предмета, не переносить, не разбирать его и не бросать в костер. Об опасной находке в первую очередь нужно сообщать по телефону "101" или "102".

  • Напомним, ранее на Львовщине уже проявляли боеприпасы сих пор. В частности, недавно в Радеховском районе нашли тринадцать артиллерийских снарядов и еще по одному на Дрогобиччине и Пустомитивщине.

 

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