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Espreso.tvОбществоНа Львовщине уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой

На Львовщине уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой

76-миллиметровые боеприпасы нашли в двух селах на Львовщине

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили два 76 мм артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны, сообщили Эспрессо-Запад в управлении ГСЧС Львовщины.

Так, 31 июля в 20:00 пиротехническая группа уничтожила артиллерийский снаряд, найденный в с. Ровно Дрогобычского района во время сбора грибов. Другой боеприпас нашли в с. Ставчани Пустомытовского района во время земляных работ в поле.

Спасатели отмечают, что по состоянию на утро 1 августа на территории области не изъятых боеприпасов времен Второй Мировой войны нет.

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