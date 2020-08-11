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Espreso.tvОбществоНа Львовщине пиротехники ликвидировали 13 боеприпасов времен Второй мировой войны

На Львовщине пиротехники ликвидировали 13 боеприпасов времен Второй мировой войны


фото: dsns.gov.ua
Их было изъято и уничтожено в селе Павлов Радеховского района

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области, информирует "Еспресо.Запад".

"10 августа в 20:50 пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъято и уничтожено установленным порядком 13 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийские снаряды (76 мм - 8 ед., 47 мм - 1 ед. , 122 мм - 1 ед.) 82 мм минометную мину, 2 ручные гранаты Ф-1 ", - говорится в сообщении.

null Фото: Facebook-страница Управление ГСЧС во Львовской области

Боеприпасы нашли в селе Павлов Радеховского района.

Также Главное управление ДСНС Украины во Львовской области обращается к населению и напоминает: в случае обнаружения боеприпасов или вещей, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить о находке в службу спасения "101".

Категорически запрещается:

- брать их в руки, наносить по ним удары, делать попытки разобрать ВНП;

- переносить или перекатывать с места на место;

- бросать их в костер или разводить над ними пламя;

- собирать и сдавать их как металлолом.

 

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