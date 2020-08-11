На Львовщине пиротехники ликвидировали 13 боеприпасов времен Второй мировой войны
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области, информирует "Еспресо.Запад".
"10 августа в 20:50 пиротехнической группой 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъято и уничтожено установленным порядком 13 единиц боеприпасов времен Второй мировой войны, а именно: артиллерийские снаряды (76 мм - 8 ед., 47 мм - 1 ед. , 122 мм - 1 ед.) 82 мм минометную мину, 2 ручные гранаты Ф-1 ", - говорится в сообщении.
Фото: Facebook-страница Управление ГСЧС во Львовской области
Боеприпасы нашли в селе Павлов Радеховского района.
Также Главное управление ДСНС Украины во Львовской области обращается к населению и напоминает: в случае обнаружения боеприпасов или вещей, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить о находке в службу спасения "101".
Категорически запрещается:
- брать их в руки, наносить по ним удары, делать попытки разобрать ВНП;
- переносить или перекатывать с места на место;
- бросать их в костер или разводить над ними пламя;
- собирать и сдавать их как металлолом.
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