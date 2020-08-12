В Киеве на Майдане проходит митинг поддержки протестов в Беларуси

12 августа, 2020, 19:54

12 августа на Майдане Независимости в Киеве собрался митинг в поддержку протестов в Беларуси. Протестующие требуют от власти не признавать выборы в стране-соседке

Организатором митинга в поддержку белорусского протеста на Майдане Независимости выступила партия "Демократическая Сокира", передает Еспресо.TV.

По словам протестующих, они осознают необходимость поддержки демократических устремлений белорусов и собрались, чтобы напомнить власти о недопустимости признания выборов в соседней стране.

"Они (белорусы, - ред) не нуждаются в наших советах. Им нужна наша поддержка!" - отметил соучредитель партии "Демократическая Сокира" Виктор Трегубов.

На акцию под стеллой пришли также представители белорусской эмиграции.

"Мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела другого государства. Вместе с тем, мы знаем, каково это - когда тебя убивают, а рядом пытаются сделать вид, что ничего не происходит. Мы можем и должны показать белорусам, что видим, и нам не все равно. Что мы поддерживаем не тех или иных их политиков. Что мы поддерживаем их, их решимость, их стремление к свободе", - отметили организаторы из "Демократической сокиры".

"Мы можем также подсказать нашему МИДу и глаове нашей страны: то, что произошло в Беларуси - точно не выборы. И точно не следует поздравлять с ними никого. Хотелось бы быть уверенными, что там и так в курсе, но, к сожалению, не получается - отдельные персонажи в "Слуге народа" уже поздравляют "победителя" лично", - подчеркнули в партии.

"Я здесь, чтобы поддержать наших настоящих братьев, которые борются за свободу", - рассказал активист с Подола Павел Калюк.

Фото - Богдана Долинская и Екатерина Эйхман:

Видеотрансляция "Демократической Сокиры" в Facebook:

Отметим, 10 августа в Киеве, под зданием посольства Беларуси в Украине, по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активисты провели акцию солидарности с белорусами

Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - экс-политзаключенного Кремля Александра Кольченко

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