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Espreso.tvОбщество"За вашу и нашу свободу!": В Киеве провели акцию солидарности с белорусами под посольством страны

"За вашу и нашу свободу!": В Киеве провели акцию солидарности с белорусами под посольством страны

10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активисты провели акцию солидарности с белорусами

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Активисты развернули большой транспарант с надписью "За вашу и нашу свободу!"

Люди принесли национальные бело-красно-белые флаги.

Читайте также: Белорусов призывают выйти в 19 часов 10 августа со средствами защиты: касками, щитами, масками и противогазами

Всего на акцию собралось более 100 участников.

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