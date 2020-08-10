"За вашу и нашу свободу!": В Киеве провели акцию солидарности с белорусами под посольством страны
10 августа, 2020, 18:41
10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активисты провели акцию солидарности с белорусами
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Активисты развернули большой транспарант с надписью "За вашу и нашу свободу!"
Люди принесли национальные бело-красно-белые флаги.
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Всего на акцию собралось более 100 участников.
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