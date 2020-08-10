На митинге солидарности перед посольством Беларуси в Украине задержали 6 человек, - СМИ

10 августа, 2020, 19:59

Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали шестерых участников

Об этом сообщает Радио Свобода.

По предварительным данным, задержали шесть человек. Как сообщили правоохранители на месте, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону посольства.

Среди задержанных - экс-узник Кремля Александр Кольченко.

Его задержали после того, как в переулок, где находились задержанные, пыталась проехать машина полиции. Началась стычка, машину повредили.

10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Киеве активисты провели акцию солидарности с белорусами.