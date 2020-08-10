На митинге солидарности перед посольством Беларуси в Украине задержали 6 человек, - СМИ
10 августа, 2020, 19:59
Во время потасовки на акции под посольством Беларуси в Киеве задержали шестерых участников
Об этом сообщает Радио Свобода.
По предварительным данным, задержали шесть человек. Как сообщили правоохранители на месте, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону посольства.
Среди задержанных - экс-узник Кремля Александр Кольченко.
Его задержали после того, как в переулок, где находились задержанные, пыталась проехать машина полиции. Началась стычка, машину повредили.
- 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Киеве активисты провели акцию солидарности с белорусами.
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