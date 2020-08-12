"РФ до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний": Ляшко о российской "вакцине" от COVID-19

12 августа, 2020, 18:28

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что РФ до сих пор не провела третьей фазы испытаний своего препарата, которая позволит определить его безопасность и эффективность

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Россия уже с конца августа собирается начать массовое использование вакцины среди медиков, а с начала 2021-го ввести препарат в оборот. Однако Всемирная организация здравоохранения предостерегает от гонки по созданию вакцины.

Сейчас в мире тестируют 26 вакцин-кандидатов, шесть из них уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников.

"Сейчас именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной и имеет ли она шансы на массовое использование. Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточную научную основу для практического использования вакцины на людях", - отметил Ляшко.

Он отметил, что на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование. Обычно в нем принимают участие 30 тыс. человек: 20 тыс. получают вакцину, еще 10 тыс. - плацебо.

"Это единственный способ проверить, работает ли вакцина - например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев, и что вакцина показала безопасность при привлечении 20 тыс. человек к исследованию... Иногда редкие побочные эффекты можно определить только после лицензирования, и после него вы сможете убедиться, вакцина эффективна в долгосрочной перспективе - целый год, два, три", - добавил Ляшко.

Он отметил, что не только ВОЗ, но и Ассоциация организации клинических исследований советовала Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины.

"Основание для таких рекомендаций - ограниченные данные по эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако ожидаютх полноценного завершения испытаний и преквалификацию ВОЗ", - сообщил Ляшко .

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Также сообщалось, что с момента регистрации вакцины начинается третья фаза ее испытаний.

В Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".

Всемирная организация здравоохранения сдержанно высказалась о регистрации в России вакцины против коронавируса. В ВОЗ отметили, что "предквалификация" любой вакцины предусматривает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно".

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