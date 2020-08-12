ВОЗ сдержанно высказалась о российской вакцине против коронавируса

12 августа, 2020, 11:25

Всемирная организация здравоохранения сдержанно высказалась о регистрации в России вакцины против коронавируса

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины, сообщает DW .

По его словам, "предквалификация" любой вакцины предусматривает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно".

Ранее ВОЗ призвала Россию при разработке вакцины соблюдать установленные стандарты для производства безопасных и действенных медикаментов.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакциной.

В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали " рискованным экспериментом на людях".

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях относительно заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом.

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