ВОЗ сдержанно высказалась о российской вакцине против коронавируса
Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины, сообщает DW .
По его словам, "предквалификация" любой вакцины предусматривает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно".
Ранее ВОЗ призвала Россию при разработке вакцины соблюдать установленные стандарты для производства безопасных и действенных медикаментов.
11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакциной.
В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали " рискованным экспериментом на людях".
Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях относительно заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом.
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