На Львовщине исследователи впервые идентифицировали советский самолет, сбитый украинскими повстанцами

12 августа, 2020, 15:48

Самолет давно был обнаружен между селами Якторов и Словитая на Золочевщине, а теперь удалось исследовать историю и найти подтверждение в советских архивах, что его уничтожение - дело рук, скорее всего, местных "хлопцев из леса"

Это едва ли не впервые удалось так подробно и точно изучить еще одну страницу героической борьбы повстанцев против советской оккупации, о чем пишут "Фотографии старого Львова", информирует "Еспресо.Захид".

Место падения самолета было обнаружено краеведом из села Словита Назаром Демским еще в 2012 году. Он, собирая грибы в местном лесу, увидел лесную просеку, где, после обработки земли трактором и посадки деревьев, лежали зеленые листы дюралюминия и другие фрагменты самолета. Тогда и начал интересоваться, собирать информацию у местных жителей о находках, и о событиях, которые здесь происходили.

Источник фото: Фотографии старого Львова

Первую справку удалось получить у своего деда, Петра Демского (1938 г.р.): "... Я, как и мои сверстники, ходил пасти коров в лес. Тогда, не помню точно времени года у "Магреля" на поле упал руский самолет. Фронт уже перешел село и русские солдаты были в Словите. На поле в лесу у дороги лежали фрагменты обгоревшего военного самолета. Мы собирали патроны, маленькие подшипники, интересные детальки, которыми играли, один мальчик в кустах нашел шапку пилота".

Другие местные старожилы утверждали, что самолет сбила местная ветка УПА в Лагодове из немецкого пулемета MG. Самолет попытался совершить аварийную посадку на поле в лесу, но задел деревья, взорвался и сгорел, все пилоты погибли. За ними позже приехал целый конвой военных.

Источник фото: Фотографии старого Львова

По воспоминаниям словитчанина Федора Криля (1932 г.р.), самолет был американский, двухмоторный. Вез военное имущество, "хлопцы из леса" вывозили его подводами. Кстати, какое имущество там было так и не известно до сих пор.

Как прокомментировал корреспонденту "Еспресо.Захид" представленные в статье данные исследователь истории ОУН и УПА Владимир Мороз, здесь речь может идти не о "местной ветке УПА", поскольку там была четкая военная градация на рои, четы, сотни и курени, а более вероятно, о самооборонные кустовые отделы (СКО), их часто называли просто "кустовые вооруженные отряды", которые входили в структуру подполья ОУН. Также это могло сделать и одно из подразделений УПА, которые нередко базировались в лесах у Словиты, но точно не "местная ветка УПА".

В 2019 году к исследованию присоединились энтузиасты из группы поиска самолетов Второй мировой войны в Украине. По найденным деталях была уточнена модель самолета - это большой двухмоторный транспортный Дуглас A-20 (он же Бостон), который США передали Советскому Союзу в рамках программы ленд-лиза.

В мае 2020 года, исследуя территорию падения самолета, обнаружили бирку с левого элерона самолета, на которой четко виден серийный номер 439755. Позже, при осмотре найденных обломков, обнаружена и вторая с продублированы тем же номером. Тогда исследователи начали изучать информацию из открытых данных и архивов.

Источник фото: Фотографии старого Львова

Сначала кое-что удалось обнаружить в документах ЦАМО (Центральный архив министерства обороны России):

"23.03.1945 в 16.00 4 км ЮВ Славита Глининского района (40 км. Восточнее Львова). При возвращения из Кировограда, А-20Ж-К №39755 по сообщению местных жителей самолет летел со снижением и сильно дымящимся правым мотором, задел за деревья, ударился о землю и врезался в лес на дальней стороне поляны. Предположительно летел под облаками на высоте до 700-750 метров. Очевидно, обстрелян огнем украинских националистов. Пилот был ранен или убит. Комиссия не смогла подъехать к месту катастрофы без охраны - обстреляны пулеметным огнем. Смогли только с войсками НКВД. Погибли все 6 человек на борту".

Далее в документе представлена информация обо всех, кто находились на борту самолета и погибли. Также записи о случае обнаружены в архиве НКВД:

"Экипаж был виброшен из самолета при ударе, самолете сгорел. Частично с них одежду сняли, осталась порваная при падении... У Тарасова нашли документ. Еще один на гимнастёрке слева следы от двух орденов..."

В ходе исследования также обнаружено, что на борту находился высокий военный чин - начальник оперативно-разведывательного отдела, замначштаба 8 авиацийнной дивизии подполковник Дмитрий Ситарчик, не был внесен в перечень экипажа. Самолет имел маршрут Кировоград-Эльс (сейчас город Олесница в Польше). Цель его полета неизвестна, груз также.

Источник фото: Фотографии старого Львова

Впоследствии удалось выяснить еще одну интересную деталь: в 2017 году на аукционе Violity был на обсуждении орден Александра Невского, который принадлежал пилоту этого самолета гв.старшому лейтенанту Михаилу Жарикову. То есть ни комиссия, ни команда НКВД не смогли собрать все обломки и выявить все фрагменты тел. Он был найден уже в наше время, причем люди, нашедшие орден - утверждали, что обнаружили его на расстоянии 50 метров от места падения самолета. Это и неудивительно, ведь самолет имел еще достаточно горючеко, так как пролетел практически половину маршрута.

Отметим, что факты сбивания украинскими повстанцами самолетов оккупантов были нередки. Наиболее основательно исследовал эту тему львовский историк Андрей Козицкий в статье "Авиационные эпизоды из истории УПА".

Теперь, когда выяснилась история самолета, Назар Демский передал часть обломков и деталей в будущий музей сбитых самолетов Второй мировой войны в селе Хоросно, который должен открыться в этом году. Другие фрагменты хранятся в историко-краеведческом музее села Словита и окрестностей.