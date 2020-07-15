Исследователи нашли в Карпатах сбитый немецкий самолет, идентифицировали экипаж и установили памятную таблицу

15 июля, 2020, 14:45

После трех лет исследований энтузиасты из группы поиска самолетов Второй мировой войны в Украине и сайта Explorer нашли в Карпатах вблизи Долины Ивано-Франковской области место падения немецкого самолета HE-111 (Heinkel), нашли в архивах имена пилотов, установили дату, обстоятельства происшествия и установили памятную таблицу на месте авиакатастрофы

Об этом сообщает издание " Фотографии старого Львова ».

Поиски самолета начались с того, что три года назад Андрей Кирянов, руководитель группы поиска самолетов, увидел на одном военном форуме фото деталей среди елок. Дополнительно удалось выяснить только место действия - "Неподалеку Долины, в горах". Более горе-копатели не уведомили ничего.

Андрей Кирянов с поисковиками

Разбросаны детали четко указывали на модель самолета. А именно - He-111 (Heinkel).

Самолет He-111

Бирка самолета He-111

Тогда исследователь подал запрос в Германию и уже через три месяца был ответ с именами экипажа и датой их гибели. Но дальше этой точки дело никак не продвигалось. Копатели, которые обнаружили этот самолет, упорно молчали.

Члены экипажа самолета

За следующие два года исследователи нашли несколько больших самолетов в Карпатах, а по этому была полная тишина. Но потом другой исследователь Ярослав Бреславський опросил многих местных и наконец определил место падения! Тогда и были снаряжены экспедиции, которая состояла из 13 человек.

Члены поисковой экспедиции

Место падения оказалось на склоне, под вершиной, на высоте около 1000 метров.

"Мы были далеко не первые и не вторые здесь, купи рваного металла, рамных конструкций, куски дюрале, выкопанные ямы и обломки на поверхности. Тем не менее при поиске мы собрали много частей от самолета", - описывают детали экспедиции исследователи.

Обломки на месте падения шли полосой длиной около 300 метров и шириной до 50 метров, в двух местах было скопление горелого алюминия. Вероятно при падении самолет загорелся и взорвался. Даже в 300 метрах внизу были обнаружены обломки почти на поверхности.

"Из интересных находок - часть обшивки двигателя с лейбой, маркированный генератор Bosch, обойма от пистолета Вальтер (пустая), парашютный замок одного из пилотов, столовый нож одного из членов экипажа. Многие трубных конструкций от самолета, горелого дюраля. Также подошвы от немецких сапог (характерная подкладка спец гвоздями), костей почти нет, предыдущие копатели их где-то забрали ...

Именная бирка одного из пилотов

Часть генератора Bosh

Часть двигателя Junkers

Элемент парашютной системы

Собранные обломки самолета

Собранные детали пойдут в музей, который уже в этом году должен заработать на Львовщине, где мы планируем выставить все что было найдено в течение 2 последних лет ", - отмечают исследователи.

Проведя исследования архивов, энтузиастам удалось выяснили детали этого последнего полета, его маршрут и даже имена членов экипажа:

"25.03.1944 5. / KG27, 4 члена экипажа с 27 эскадры пропали без вести из районе Выгоды".

KG 27 - это эскадра бомбардировщиков "Boelcke" Kampfgeschwader 27. Судя по датам рождения пилоты имели 22-25 лет всего.

Самолет упал 25 марта 1944. Один из исследователей, Евгений Онищенко, обнаружил архивные данные, в эти дни были сложные метеоусловия, из-за чего советские самолеты даже не могли нормально летать.

Информация о метеоусловиях из советских архивов

Экипаж имел маршрут с Кросно на Черновцы. Если нарисовали на карте линию то она в точности совпадет с местом падения. Таким образом, даже без наличия жетона версия именно об этом экипаж все равно совпадает с архивными данными. Самолет упал из-за плохой погоды и ограниченной видимости, врезавшись в гору недалеко от вершины на высоте около 1000 метров.

Схема маршрута самолета и точка падения

"Еще один интересный факт - фактически ни один из пилотов Люфтваффе не был осужден трибуналом на Нюрнбергском процессе. Потому что они просто выполняли свой приказ. Поэтому мы просто по-человечески решили установить табличку на месте их гибели. Пусть она временная, но место обозначили. наконец эти люди перестанут быть неизвестными. Возможно их семьи до сих пор не знали, где погибли их родственники. локации и данные пилотов мы сообщили в общество "Память", чтобы по возможности их перезахоронили на должном месте.

Памятная таблица на месте падения самолета

На этом наша миссия выполнена полностью. Семьдесят пять лет история скрывала подробности аварии. Наш проект по его поиска, который длился три года, наконец полностью закончен. Пилоты известны, место падения тоже. Причиной катастрофы стал снегопад ", - заключают своей результаты члены экспедиции.

Фото: Андрей Риштун, сайт Explorer