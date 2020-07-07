Под Львовом откроют музей сбитых самолетов времен Второй мировой войны

7 июля, 2020, 12:01

В селе Хоросно под Львовом планируют открыть музей сбитых самолетов времен Второй мировой войны

Частная коллекция собралась у львовского исследователя, основателя проекта Explorer Lviv Андрея Риштун. Устройство коллекции в музей планируют завершить до конца этого года, рассказал он корреспонденту Еспресо.TV .

Детали самолетов находят во время поисковых экспедиций.

"У нас есть уже более 10 различных самолетов. Хотя самолетами это трудно назвать, это такой кулечек из супермаркета, где лежат маленькие частицы железа. Но для нас все это ценное и дорогое. Они связаны с историей конкретного места, конкретных людей и конкретного борту. Есть двигатели от Junkers 52, нам их подарили. Есть кислородные баллоны, другие интересные детали ", - рассказал Андрей об экспонатах будущего музея.

На фото: элемент фюзеляжа самолета Junkers 88 у Яйка Илемского; источник: Facebook-страница Андрея Риштун

Коллекцию для осмотра Андрей обустроит во дворе собственного дома в селе Хоросно Пустомытовского района.

Сейчас идея на стадии оформления всех деталей.

"У себя во дворе сделаю купол площадью 30-40 кв. М и все это аккуратно расставьте, сделаю информационные материалы. Посмотрим, как оно будет", - добавляет исследователь.

Изготовление и монтаж купола займет несколько месяцев, дальше нужно оформить информационные материалы. Андрей ожидает, что музей будет готов принять первых посетителей с нового года. Подчеркивает, что вход будет бесплатным.

По словам исследователя, подобных самолетов в Карпатах очень много. В прошлом году исследователи насчитали более двух десятков, а в этом году добавились новые находки.

Самолеты находят с помощью местных жителей, которые сами рассказывают, где проводить поисковые работы.

"Например, самолет у Яйка Илемского (популярная вершина в массиве Горганы. - Авт.) Лежал в километре от туристического маршрута, там годами ходят люди, но никто о нем не знал. Люди всегда идут там, где есть тропа, в коряги никто не лезет. Соответственно, пока кто-то не скажет, где он лежит, искать чрезвычайно трудно ", - рассказал Андрей Риштун.

На фото: обломки самолета Junkers 88 у Яйка Илемского; источник: Facebook-страница Андрея Риштун

В эти выходные команда Explorer Lviv исследовала немецкий бомбардировщик HE-111 (Heinkel) в Карпатах у Долины. Самолет, летевший из Кросно в Черновцы, разбился в результате плохих погодных условий. Экипаж погиб на месте.

На фото: таблица на месте гибели экипажа немецкого бомбардировщика HE-111 (Heinkel) источник: Facebook-страница Андрея Риштун

Во время поисковых работ у Долины; источник: Facebook-страница Андрея Риштун