Кравчук предложил изменить понятие "особый статус" Донбасса

12 августа, 2020, 13:46

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" Донбасса на "особый режим административного управления"

Об этом он заявил в эфире телеканала ДОМ, передает Укринформ .

Кравчук предлагает вместо понятия "особый статус" Донбасса ввести новую формулировку - "особый режим административного управления", которое, по его мнению, будет соответствовать украинскому законодательству.

"Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и наших законов, которые уже приняты. А если ставится задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - отметил Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал о четыре пути к полному прекращению огня на Донбассе.

Кравчук заявил, что не будет обсуждать на Трехсторонний группе вопрос суверенитета Украины.

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