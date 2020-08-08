Кравчук назвал 4 пути к полному прекращению огня на Донбассе
Об этом сообщает ObozTV .
По его словам, украинская сторона готова пойти на уступки только в том случае, если на соответствующие шаги будут готовы пойти и с другой стороны.
"Мы видим, что это надо сделать путем переговоров - раз, путем дискуссий - два, путем компромиссов - три. И путем соответствующих уступок", - сказал Кравчук.
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Он подчеркнул, что ни одна сторона не может ставить ультиматумы.
"Украинская сторона готова предложить и требовать, чтобы подписи, которые были поставлены, уважались - и нами, и теми людьми, которые подчинены в тех регионах определенным структурам. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле начали перемирие всерьез и надолго" , - отметил Кравчук.
- Напомним, 4 августа Леонид Кравчук заявил, что Витольд Фокин в ТКГ будет координатором между "гражданским обществом ОРДЛО" и теми, кто покинул эту территорию.
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