Кравчук обещает не обсуждать на Трехсторонний группе вопрос суверенитета Украины

10 августа, 2020, 07:55

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук назвал тему, которую нельзя обсуждать в ТКГ ни при каких условиях

Об этом сообщает Obozrevatel.

"Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией", - заявил он.

Как пояснил первый президент, речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

"Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся. Этот вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях", - подчеркнул он.

Более того, он пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато.

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