Кравчук обещает не обсуждать на Трехсторонний группе вопрос суверенитета Украины
Об этом сообщает Obozrevatel.
"Никогда ни с кем мы не будем обсуждать вопросы, которые находятся за красной линией", - заявил он.
Как пояснил первый президент, речь идет о вопросах суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
"Это вопросы, которые не обсуждаются и в повестку дня не вводятся. Этот вопрос нашей жизни, нации, народа, и я на это никогда не пойду и ни одного документа никогда не подпишу при любых условиях", - подчеркнул он.
Более того, он пообещал прекратить любое обсуждение на эти темы, как только оно будет начато.
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