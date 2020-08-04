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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" может стать одноклубником Малиновского в "Аталанте"

Лидер "Шахтера" может стать одноклубником Малиновского в "Аталанте"


фото: shakhtar.com
Бразильский футболист Тайсон может перейти из "Шахтера" в итальянскую "Аталанту, за которую выступает украинец Руслан Малиновский

Об этом со ссылкой на Corriere di Bergamo сообщает football.ua.

По информации издания, словенский нападающий "Аталанты" Йосип Иличич страдает от депрессии. Поэтому клуб летом может выйти на трансферный рынок, чтобы найти ему замену.

Сейчас клуб из Бергамо рассматривает кандидатуры Тайсона из "Шахтера", нидерландца Мемфиса Депая, выступающего за "Лион", и француза Флориана Товена из "Марселя".

"Аталанта" знакома с Тайсоном благодаря матчам против "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов, в которых дончане победили 2: 1 и потерпели поражение 0: 3.

В нынешнем сезоне 32-летний Тайсон сыграл за "Шахтер" 35 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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