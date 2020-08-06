Четвертьфиналист ЛЧ предложил 12 млн евро за футболиста "Шахтера"

6 августа, 2020, 14:57

"Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" израильского полузащитника Манора Соломона

Об этом сообщает Sport 1 .

По информации израильского издания, клуб из Бергамо предложил за Соломона 12 млн евро, однако "Шахтер" отказался продавать его за эту сумму.

"Аталанта" - не единственная команда, которая заинтересована в приобретении футболиста сборной Израиля, однако, только бергамци обратились в украинский клуб с официальным предложением.

В нынешнем сезоне 21-летний Манор Соломон сыграл за "Шахтер" 27 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. На его счету 7 матчей за сборную Израиля.

Контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года.

"Аталанта" в нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала ЛЧ, где 12 августа сыграет с французским ПСЖ,

4 августа стало известно, что бразильский футболист Тайсон может перейти из "Шахтера" в "Аталанту" .

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