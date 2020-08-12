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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под арестом ветерана войны Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

"Андрея Антоненко судьи Киевского апелляционного суда оставили под стражей", - написал он.

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