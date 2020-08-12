Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

12 августа, 2020, 16:07

Киевский апелляционный суд оставил под арестом ветерана войны Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

"Андрея Антоненко судьи Киевского апелляционного суда оставили под стражей", - написал он.

Подозреваемый по делу Шеремета Андрей Антоненко заявил, что не отказывался от каких-либо следственных экспериментов.

11 августа суд перевел Юлию Кузьменко на круглосуточный домашний арест.