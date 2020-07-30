Дело Шеремета: Антоненко заявил, что следователи врут о его отказе от участия в следственном эксперименте
Об этом Андрей Антоненко рассказал в интервью "Украинской правде".
Журналистка отметила, что Антоненко отказался от следственного эксперимента, потому что его адвокатам вовремя не сообщили.
"Теперь следствие использует этот отказ против вас. Готовы ли вы к эксперименту, прохождению "детектора лжи"? Пыталась ли ваша защита инициировать такие следственные действия?" - спросила журналистка.
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"Об отказе - ложь. Мы не отказывались ни от каких следственных действий, а настаивали на их законном проведении, с адвокатами. От полиграфа мы также не отказывались. Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия", - объяснил певец.
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Он заявил, что тот же психолог, который объявил походку "невербальным поведением" и подписал экспертизу, предлагался следствием в новой ипостаси - полиграфолога.
"Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепочке, как Юлю, и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего", - отметил Андрей Антоненко.
- Адвокат Леонид Маслов в мае заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.
- Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.
- 23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.
- 27 июля судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа, потому что не нашли материалы дела
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