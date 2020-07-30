Дело Шеремета: Антоненко заявил, что следователи врут о его отказе от участия в следственном эксперименте

30 июля, 2020, 12:48

Подозреваемый по делу Шеремета Андрей Антоненко заявил, что не отказывался ни от каких следственных экспериментов

Об этом Андрей Антоненко рассказал в интервью "Украинской правде".

Журналистка отметила, что Антоненко отказался от следственного эксперимента, потому что его адвокатам вовремя не сообщили.

"Теперь следствие использует этот отказ против вас. Готовы ли вы к эксперименту, прохождению "детектора лжи"? Пыталась ли ваша защита инициировать такие следственные действия?" - спросила журналистка.

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"Об отказе - ложь. Мы не отказывались ни от каких следственных действий, а настаивали на их законном проведении, с адвокатами. От полиграфа мы также не отказывались. Мы предложили независимую экспертизу с привлечением иностранных спецов, поскольку существовали обоснованные риски фальсификации со стороны следствия", - объяснил певец.

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Он заявил, что тот же психолог, который объявил походку "невербальным поведением" и подписал экспертизу, предлагался следствием в новой ипостаси - полиграфолога.

"Следственный эксперимент я и сейчас готов пройти, если меня освободят из-под стражи, то есть не будут водить на цепочке, как Юлю, и при условии, что видео сразу после этого покажут. Но этого они боятся больше всего", - отметил Андрей Антоненко.

Адвокат Леонид Маслов в мае заявил, что через 5 дней после завершения расследования и изменения характера подозрения Антоненко из организатора на исполнителя до сих пор не получил материалы уголовного производства.

Печерский районный суд Киева ограничил срок ознакомления с материалами дела об убийстве Павла Шеремета стороне защиты до 14 августа.

23 июля суд отложил до 31 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко.

27 июля судебное заседание в отношении подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко перенесли на 3 августа, потому что не нашли материалы дела

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