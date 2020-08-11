Дело Шеремета: Кузьменко перевели на круглосуточный домашний арест

11 августа, 2020, 15:26

11 августа суд перевел Юлию Кузьменко на круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает страница Free Dr. Kuzmenko в Facebook.

Киевский апелляционный суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Юлии Кузьменко по снятию ареста, назначив подозреваемой круглосуточный домашний арест вместо содержания под стражей.

Решение приняла коллегия судей Юрия Сливы, Татьяны Фрич и Владимира Мельника.

Адвокат Юлии Кузьменко в ходе слушания обращал внимание, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека. Также защитники говорили, что Кузьменко не может скрываться на оккупированной территории, как пишет прокуратура, потому что в таком случае ее как волонтерку задержат боевики.

Юлия Кузьменко, выступая в суде, вспомнила о репрессиях времен СССР и сказала, что ее вместе с другими фигурантами дела преследуют для дискредитации волонтерского и ветеранского движения.

На заседании также присутствовали поручители Кузьменко: депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, бывший советский политзаключенный Степан Хмара, военный и экс-нардеп Андрей Тетерук.

Прокурор просил не отменять арест для подозреваемого.

Судьи отметили, что риски, на которые ранее ссылалась сторона обвинения, как-то бегство и препятствование следствию, уже недействительны, потому что расследование завершено.

Прокурор ответил судьям, что риски якобы продолжают существовать потому, что продолжается следствие в отношении заказчиков убийства и они пока еще не установлены.

В частности, сторона обвинения назвала давлением на эксперта том, что защита требует привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Также судьи хотели, чтобы прокурор объяснил, какая связь между Кузьменко и неустановленными заказчиками. Прокурор не ответил на это прямо.

Отметим, журналистов и общественных слушателей в зал заседания не допустили.

Напомним, 10 августа Юлия Кузьменко написала открытое письмо генпрокурору Ирине Венедиктовой, где обвинила последнюю в игнорировании фактов, доказывающих невиновность ее и Андрея Антоненко

Отметим, Юлия Кузьменко сидела в СИЗО по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета с 12 декабря 2019 года.

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