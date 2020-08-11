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Espreso.tvОбществоВ Беларуси начинаются массовые забастовки, - СМИ

В Беларуси начинаются массовые забастовки, - СМИ

Сегодня, 11 августа, рабочие еще нескольких крупных промышленных предприятий Беларуси присоединились к призывам об общенациональной забастовке

Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live , через который происходит координация действий оппозиции.

В частности, речь идет о Жабинковском сахарном заводе.

"Работники ИТР вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о начале забастовки в е лектротехничному заводе им. В.И.Козлова (г.Минск).

"Вышел директор завода - намекнул на то, что все помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать", - содержится в сообщении.

По имеющейся информации, люди не перестают подходить.

Напомним, вчера начались забастовки на Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе.

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