В Беларуси начинаются массовые забастовки, - СМИ
Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA Live , через который происходит координация действий оппозиции.
В частности, речь идет о Жабинковском сахарном заводе.
"Работники ИТР вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается о начале забастовки в е лектротехничному заводе им. В.И.Козлова (г.Минск).
"Вышел директор завода - намекнул на то, что все помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать", - содержится в сообщении.
По имеющейся информации, люди не перестают подходить.
Напомним, вчера начались забастовки на Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе.
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