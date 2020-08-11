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Espreso.tvЭкономикаТимошенко анонсировала обжалование легализации игорного бизнеса в Конституционном суде

Тимошенко анонсировала обжалование легализации игорного бизнеса в Конституционном суде


фото: ba.org.ua
Партия "Батькивщина" готовит представление в Конституционный суд Украины по обжалованию закона о легализации игорного бизнеса

Об этом глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала в Facebook.

"Центральный офис "Батькивщины" готовит представление в Конституционный Суд. Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским, вредный, преступный, аморальный и противоречит Конституции", - написала Тимошенко.

По ее словам, местные депутаты "Батькивщины начали объявлять территории своих общин свободными от игорного бизнеса, ведь такую возможность им дает закон о местном самоуправлении.

Тимошенко подчеркнула, что Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса несмотря на то, что даже депутаты просили наложить вето из-за наличия взаимоисключающих поправок

"Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает о каких-то заоблачных деньгах, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет покалечено из-за болезни, признанной официально, - лудомании", - подчеркнула Тимошенко .

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